Украина уже заполнила вторую часть анкеты-опросника, которая необходима для получения статуса государства-кандидата на членство в Евросоюзе.

Об этом сообщил в своем Telegram-аккаунте президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что продемонстрировал вторую часть анкеты во время переговоров с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по видеосвязи. Зеленский поблагодарил “за четкие сигналы поддержки” на пути в ЕС.

Как уточнили в Офисе президента Украины, вторую часть опросника также передадут главе представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасу.

– Я считаю, что эти ответы – это тоже небольшая победа нашей команды. Ждем рассмотрения и выводов Еврокомиссии. Хотелось бы, чтобы эти выводы были положительными и чтобы благодаря вам предоставление выводов было ускорено, – подчеркнул Зеленский в разговоре с фон дер Ляйен.

Президент отметил, что получение Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе очень многое значит для украинцев и Вооруженных сил, которые сейчас защищают наше государство от российских войск.

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Зеленский поблагодарил за поддержку Евросоюза: в частности, за антироссийские санкции, финансовую помощь и оружие. Он напомнил о важности принятия шестого пакета санкций ЕС против РФ, который включает нефтяное эмбарго.

Украина заполнила вторую часть анкеты для членства в ЕС: ответ ожидается в июне / 4 фотографии

Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что Еврокомиссия рассмотрит опросник и планирует принять решение уже в июне этого года.

– С нетерпением жду ответов на анкету о членстве в ЕС. Еврокомиссия планирует высказать свое мнение в июне, – подчеркнула она в своем Twitter-аккаунте.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway. Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire. The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022

Во время разговора с Зеленским глава Еврокомиссии заверила, что ЕС и дальше будет оказывать Украине поддержку, в том числе и финансовую, поскольку наше государство борется за общие европейские ценности и демократию. По словам фон дер Ляйен, сейчас происходит работа над созданием Трастового фонда для восстановления Украины.

Что известно о передаче Украине опросника и дальнейших шагах

Анкету-опросник 8 апреля Владимиру Зеленскому передала Урсула фон дер Ляйен.

В тот день глава Еврокомиссии совершила официальный визит в Киев вместе с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем.

Украинская сторона заполнила первую часть опросника за неделю и передала Еврокомиссии. 18 апреля Владимир Зеленский передал заполненную анкету главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу.

Параллельно Киев приступил к работе над второй (и финальной) частью анкеты.

Так, опросник состоит из двух частей: первая содержит политические и экономические критерии для членства в Евросоюзе; а вторая посвящена оценке соответствия украинского законодательства правовым актам ЕС.

Киев рассчитывает получить статус кандидата на членство в ЕС в июне этого года. Такие же сроки принятия решения по Украине озвучивали и в Брюсселе.

После того, как Еврокомиссия рассмотрит опросник и примет решение, она должна представить Европейскому Совету свое мнение относительно соответствия Украины критериям членства в Евросоюзе.

Далее лидеры ЕС на заседании Евросовета должны принять окончательное решение о предоставлении нашему государству статуса кандидата на членство.