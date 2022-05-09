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Факты / Украина / Политика

Украина заполнила вторую часть анкеты для членства в ЕС: ответ ожидается в июне

Юлия Соколова редактор ленты
Володимир Зеленський

Украина уже заполнила вторую часть анкеты-опросника, которая необходима для получения статуса государства-кандидата на членство в Евросоюзе.

Об этом сообщил в своем Telegram-аккаунте президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что продемонстрировал вторую часть анкеты во время переговоров с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по видеосвязи. Зеленский поблагодарил “за четкие сигналы поддержки” на пути в ЕС.

Как уточнили в Офисе президента Украины, вторую часть опросника также передадут главе представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасу.

– Я считаю, что эти ответы – это тоже небольшая победа нашей команды. Ждем рассмотрения и выводов Еврокомиссии. Хотелось бы, чтобы эти выводы были положительными и чтобы благодаря вам предоставление выводов было ускорено, – подчеркнул Зеленский в разговоре с фон дер Ляйен.

Президент отметил, что получение Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе очень многое значит для украинцев и Вооруженных сил, которые сейчас защищают наше государство от российских войск.

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Зеленский поблагодарил за поддержку Евросоюза: в частности, за антироссийские санкции, финансовую помощь и оружие. Он напомнил о важности принятия шестого пакета санкций ЕС против РФ, который включает нефтяное эмбарго.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Украина заполнила вторую часть анкеты для членства в ЕС: ответ ожидается в июне / 4 фотографии

Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что Еврокомиссия рассмотрит опросник и планирует принять решение уже в июне этого года.

– С нетерпением жду ответов на анкету о членстве в ЕС. Еврокомиссия планирует высказать свое мнение в июне, – подчеркнула она в своем Twitter-аккаунте.

Во время разговора с Зеленским глава Еврокомиссии заверила, что ЕС и дальше будет оказывать Украине поддержку, в том числе и финансовую, поскольку наше государство борется за общие европейские ценности и демократию. По словам фон дер Ляйен, сейчас происходит работа над созданием Трастового фонда для восстановления Украины.

Что известно о передаче Украине опросника и дальнейших шагах

Анкету-опросник 8 апреля Владимиру Зеленскому передала Урсула фон дер Ляйен.

В тот день глава Еврокомиссии совершила официальный визит в Киев вместе с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем.

Украинская сторона заполнила первую часть опросника за неделю и передала Еврокомиссии. 18 апреля Владимир Зеленский передал заполненную анкету главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу.

Параллельно Киев приступил к работе над второй (и финальной) частью анкеты.

Так, опросник состоит из двух частей: первая содержит политические и экономические критерии для членства в Евросоюзе; а вторая посвящена оценке соответствия украинского законодательства правовым актам ЕС.

Киев рассчитывает получить статус кандидата на членство в ЕС в июне этого года. Такие же сроки принятия решения по Украине озвучивали и в Брюсселе.

После того, как Еврокомиссия рассмотрит опросник и примет решение, она должна представить Европейскому Совету свое мнение относительно соответствия Украины критериям членства в Евросоюзе.

Далее лидеры ЕС на заседании Евросовета должны принять окончательное решение о предоставлении нашему государству статуса кандидата на членство.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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