Украина уже заполнила вторую часть анкеты-опросника, которая необходима для получения статуса государства-кандидата на членство в Евросоюзе.

Об этом сообщил в своем Telegram-аккаунте президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что продемонстрировал вторую часть анкеты во время переговоров с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по видеосвязи. Зеленский поблагодарил “за четкие сигналы поддержки” на пути в ЕС.

Как уточнили в Офисе президента Украины, вторую часть опросника также передадут главе представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасу.

Президент отметил, что получение Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе очень многое значит для украинцев и Вооруженных сил, которые сейчас защищают наше государство от российских войск.

Зеленский поблагодарил за поддержку Евросоюза: в частности, за антироссийские санкции, финансовую помощь и оружие. Он напомнил о важности принятия шестого пакета санкций ЕС против РФ, который включает нефтяное эмбарго.

Украина заполнила вторую часть анкеты для членства в ЕС: ответ ожидается в июне / 4 фотографии

Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что Еврокомиссия рассмотрит опросник и планирует принять решение уже в июне этого года.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa

On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.

Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.

The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022