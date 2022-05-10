10 мая Палата представителей рассмотрит вопрос о дополнительном финансировании для Украины в размере $40 млрд.

Об этом сообщил лидер большинства Палаты представителей Стени Хойер.

9 мая президент США Джо Байден призвал Конгресс “немедленно принять и положить ему на стол в ближайшие несколько дней законопроект о помощи Украине”.

Глава Соединенных Штатов впервые предупредил, что нынешняя помощь закончится “ориентировочно через 10 дней”.

Напомним, что в апреле Джо Байден запросил $33 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине и другим странам, пострадавшим от вторжения России.

Тогда в Конгрессе предложили увеличить сумму на продовольственную помощь и военное оборудование.

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9 мая президент США Джо Байден подписал беспрецедентный для XXI века документ – S.3522 Акт о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года.

Этот документ предусматривает, что во время войны США будут поставлять в Украину военную технику и вооружение, гуманитарную и другую помощь.

За эти поставки Украина не должна будет платить заранее.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 76-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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