Следом за Финляндией: Швеция также подаст заявку в НАТО

Официальный Стокгольм передаст официальное письмо с заявкой о присоединении к НАТО уже в ближайшее время.
Об этом со ссылкой на собственные источники в правительстве Швеции сообщило издание Svenska Dagbladet.
Отмечается, что соответствующее письмо будет передано генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в Брюсселе уже 17 мая.
В то же время во властных кругах страны, как отмечают источники, изначально не было единого мнения относительно присоединения к Североатлантическому Альянсу.
Тем не менее, Социал-демократическая партия Швеции, где было больше всего скептиков по этому вопросу, тоже решили поддержать идею о вступлении страны в НАТО.
— На своем сегодняшнем заседании 15 мая 2022 года правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО, — говорится в заявлении партии.
Вслед за Финляндией
В воскресенье, 15 мая, Финляндия принял официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.
Как заявил президент страны Саули Ниинистьо, к этому решению Финляндию подтолкнуло полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что альянс с радостью примет Финляндию и Швецию: он также обещал провести процедуры приема этих стран в кратчайшие сроки.
Отметим, что вступление Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с НАТО на 1,2 тыс. км.
Источник: Svenska Dagbladet
Фото: NATO