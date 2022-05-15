Следом за Финляндией: Швеция также подаст заявку в НАТО

Официальный Стокгольм передаст официальное письмо с заявкой о присоединении к НАТО уже в ближайшее время.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правительстве Швеции сообщило издание Svenska Dagbladet.

Отмечается, что соответствующее письмо будет передано генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в Брюсселе уже 17 мая.

В то же время во властных кругах страны, как отмечают источники, изначально не было единого мнения относительно присоединения к Североатлантическому Альянсу.

Тем не менее, Социал-демократическая партия Швеции, где было больше всего скептиков по этому вопросу, тоже решили поддержать идею о вступлении страны в НАТО.

— На своем сегодняшнем заседании 15 мая 2022 года правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО, — говорится в заявлении партии.

Вслед за Финляндией

В воскресенье, 15 мая, Финляндия принял официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.

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Как заявил президент страны Саули Ниинистьо, к этому решению Финляндию подтолкнуло полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что альянс с радостью примет Финляндию и Швецию: он также обещал провести процедуры приема этих стран в кратчайшие сроки.

Отметим, что вступление Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с НАТО на 1,2 тыс. км.

Источник: Svenska Dagbladet

Фото: NATO