Покружился и вернулся “домой”: военный самолет РФ нарушил воздушное пространство Швеции

Российские военный самолет Ан-30 вошел в воздушное пространство Швеции. Через некоторое время самолет вернулся “на родину”, однако его успели зафиксировать шведские истребители.

Информацию официально подтвердил министр обороны Швеции Петер Хультквист. Он уточнил, что инцидент произошел вечером в пятницу, 29 апреля.

— Совершенно неприемлемо нарушать шведское воздушное пространство. Мы, конечно, отметим это дипломатично. Учитывая общую ситуацию с безопасностью, это было крайне неуместно. Суверенитет Швеции нужно уважать, — заявил Петер Хультквист.

В Вооруженных силах страны добавляют, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство на юго-восточном побережье Швеции.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ вглубь территории Украины это второй официально подтвержденный случай.

Так, 2 марта в воздушное пространство Швеции вошли четыре российских истребителя, о чем в тот же день заявило военное руководство государства.

Речь идет о два российских СУ-27 и два российских СУ 24. Причины нарушения воздушного пространства РФ, как и предполагалось, не сообщила.

Related video

Источник: Аviation 24

Фото: Аirliners