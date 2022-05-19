Сенат США может утвердить предоставление Украине $40 млрд — The Guardian

Май, 19 в 1:07

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер (демократ, Нью-Йорк) заявил, что верхняя палата Конгресса, скорее всего, одобрит в четверг законопроект о выделении $40 млрд на финансовой поддержки Украины.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на выступление сенатора Шумера.

Средства пакета помощи включают в себя как военную, так и гуманитарную помощь.

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Ожидалось, что законопроект будет принят Сенатом на прошлой неделе, после того как он был одобрен Палатой представителей при двухпартийной поддержке. Но республиканец из Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект.

18 мая Чак Шумер воспользовался возможностью, чтобы укорить сенатора Пола за то, что он был единственным законодателем, возражавшим против принятия пакета помощи.

— Это уже должно было быть сделано и закончено. Но возмутительно, что один член другой стороны, младший сенатор из Кентукки, решил устроить шоу и препятствовать финансированию Украины, прекрасно зная, что он не сможет остановить его принятие. Если сенатор Пол задерживает финансирование Украины по чисто политическим мотивам, это только укрепляет руку Путина, — сказал демократ Шумер.

Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил на брифинге, что пакет помощи получил “хор” поддержки.