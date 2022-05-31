В ЕС сообщили, когда рассмотрят заявку на членство Украины

Май, 31 в 17:40

Заявка на членство в Европейском Союзе Украины, Молдовы и Грузии будет рассмотрена в июне. Об этом говорится в выводах Европейского совета.

— Лидеры ЕС приняли в известность подготовку выводов Комиссии по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии в ЕС и заявили, что вернутся к этому вопросу на июньском заседании, — говорится в сообщении на официальном сайте Евросовета.

Следующее заседание Европейского совета запланировано на 23-24 июня.

После полномасштабного вторжения России Украина подала заявку на членство в Европейском Союзе. В середине мая сообщили, что Украина заполнила все необходимые данные в вопроснике ЕС и теперь Еврокомиссия должна подготовить заключение для Европейского совета по заявке Украины в ЕС.

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Глава Европарламента Роберта Мецола во время визита в Киев пообещала, что Украина будет признана кандидатом в члены ЕС и получит помощь в восстановлении. Но в последнее время в ЕС начались заявления, что Украина еще долго не сможет стать членом Евросоюза, поэтому ей следует предложить какую-нибудь альтернативу.

Источник: Еврорада