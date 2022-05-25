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Факты / Украина / Политика

Рютте заявил, что Украина вряд ли скоро получит статус кандидата в ЕС: Киев отреагировал

Юлия Соколова, редактор ленты
Марк Рютте
Фото: Depositphotos

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что Украина вряд ли скоро получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. В украинском МИД уже отреагировали на это заявление.

В понедельник, 23 мая, выступая в парламенте Нидерландов, Рютте назвал “не слишком высокой” вероятность того, что Украина в ближайшее время (в июне этого года) станет кандидатом в члены ЕС.

Он заявил, что Нидерланды “не за и не против присоединения Украины, Молдовы и Грузии” к ЕС.

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– Это все страны Европы. Все они могут присоединиться. Поэтому если они отвечают требованиям, они могут стать членами, — отметил Рютте.

Премьер Нидерландов сообщил, что слишком многим странам Евросоюза якобы не нравится идея быстрого предоставления статуса кандидата Украине. К тому же, по утверждению Рютте, это было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ждали статуса кандидата в члены ЕС.

По словам Рютте, одним из вариантов может стать предоставление Украине статуса потенциального кандидата на вступление в Евросоюз. В таком случае нашему государству сообщат, сколько шагов ему еще предстоит сделать, чтобы получить полноценный статус кандидата.

– Так было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано, — сообщил Рютте.

По словам политика, до полномасштабного вторжения российских войск Украина была “очень далека” от статуса кандидата в члены Евросоюза. Рютте добавил, что это не исключает, что наша страна в конце концов вступит в ЕС.

Несколько партий в нижней палате парламента Нидерландов призвали как можно скорее предоставить Украине статус государства-кандидата на вступление в ЕС. Они настаивают, что это, в первую очередь, политический сигнал, который нужно сделать уже сейчас. Это такие партии, как D66, PvdA и GroenLinks (коалиционная политсила и две оппозиционные), с которыми правительство Нидерландов часто пытается сотрудничать во время голосований.

Партия VVD, возглавляемая Рютте, пока не хочет поддерживать статус кандидата для Украины.

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Реакция украинского МИД

Во вторник, 24 мая, на заявление Рютте отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

В заявлении, обнародованном спикером МИД Олегом Николенко, подчеркивается, что привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза к прогрессу в евроинтеграции Западных Балкан несправедливо.

– Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но каждая страна заслуживает индивидуального подхода, основанного на ее собственных достоинствах. Предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу. Напротив, это должен быть комплементарный процесс. Интеграция Украины и Западных Балкан только сделает ЕС более сильным и процветающим, — отмечается в заявлении.

В МИД напомнили, что Украина сейчас защищает европейские ценности, мир и безопасность всей Европы ценой жизней украинцев. Поэтому Евросоюз должен продемонстрировать солидарность с нашим государством не только на словах, но и на деле.

– Мы слышим много слов поддержки и восхищения мужеством украинцев, заверения в принадлежности к одной европейской семье. Настал момент истины: ЕС должен продемонстрировать солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле. В интересах Европы искать решения, а не отговорки, — говорится в заявлении.

На днях французский министр по европейским делам Клеман Бон выразил мнение, что вступление Украины в ЕС может занять от 15 до 20 лет. В ответ на это в МИД Украины отметили, что Европе следует переосмыслить свое отношение к Украине и предоставить нашему государству статус кандидата уже в июне.

А президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украине не нужны альтернативы статусу кандидата в члены ЕС. И если Евросоюз не предоставит этот статус Украине, это станет очередным компромиссом Европы со страной-агрессором Россией.

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Источник: NL Times, de Volkskrant, Олег Николенко

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