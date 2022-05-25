Май, 24 в 22:39

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что Украина вряд ли скоро получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. В украинском МИД уже отреагировали на это заявление.

В понедельник, 23 мая, выступая в парламенте Нидерландов, Рютте назвал “не слишком высокой” вероятность того, что Украина в ближайшее время (в июне этого года) станет кандидатом в члены ЕС.

Он заявил, что Нидерланды “не за и не против присоединения Украины, Молдовы и Грузии” к ЕС.

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– Это все страны Европы. Все они могут присоединиться. Поэтому если они отвечают требованиям, они могут стать членами, — отметил Рютте.

Премьер Нидерландов сообщил, что слишком многим странам Евросоюза якобы не нравится идея быстрого предоставления статуса кандидата Украине. К тому же, по утверждению Рютте, это было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ждали статуса кандидата в члены ЕС.

По словам Рютте, одним из вариантов может стать предоставление Украине статуса потенциального кандидата на вступление в Евросоюз. В таком случае нашему государству сообщат, сколько шагов ему еще предстоит сделать, чтобы получить полноценный статус кандидата.

– Так было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано, — сообщил Рютте.

По словам политика, до полномасштабного вторжения российских войск Украина была “очень далека” от статуса кандидата в члены Евросоюза. Рютте добавил, что это не исключает, что наша страна в конце концов вступит в ЕС.

Несколько партий в нижней палате парламента Нидерландов призвали как можно скорее предоставить Украине статус государства-кандидата на вступление в ЕС. Они настаивают, что это, в первую очередь, политический сигнал, который нужно сделать уже сейчас. Это такие партии, как D66, PvdA и GroenLinks (коалиционная политсила и две оппозиционные), с которыми правительство Нидерландов часто пытается сотрудничать во время голосований.

Партия VVD, возглавляемая Рютте, пока не хочет поддерживать статус кандидата для Украины.

Реакция украинского МИД

Во вторник, 24 мая, на заявление Рютте отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

В заявлении, обнародованном спикером МИД Олегом Николенко, подчеркивается, что привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза к прогрессу в евроинтеграции Западных Балкан несправедливо.

– Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но каждая страна заслуживает индивидуального подхода, основанного на ее собственных достоинствах. Предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу. Напротив, это должен быть комплементарный процесс. Интеграция Украины и Западных Балкан только сделает ЕС более сильным и процветающим, — отмечается в заявлении.

В МИД напомнили, что Украина сейчас защищает европейские ценности, мир и безопасность всей Европы ценой жизней украинцев. Поэтому Евросоюз должен продемонстрировать солидарность с нашим государством не только на словах, но и на деле.

– Мы слышим много слов поддержки и восхищения мужеством украинцев, заверения в принадлежности к одной европейской семье. Настал момент истины: ЕС должен продемонстрировать солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле. В интересах Европы искать решения, а не отговорки, — говорится в заявлении.

На днях французский министр по европейским делам Клеман Бон выразил мнение, что вступление Украины в ЕС может занять от 15 до 20 лет. В ответ на это в МИД Украины отметили, что Европе следует переосмыслить свое отношение к Украине и предоставить нашему государству статус кандидата уже в июне.

А президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украине не нужны альтернативы статусу кандидата в члены ЕС. И если Евросоюз не предоставит этот статус Украине, это станет очередным компромиссом Европы со страной-агрессором Россией.

Источник: NL Times, de Volkskrant, Олег Николенко