ЕС получил все ответы Украины для предоставления статуса кандидата на вступление — еврокомиссар

Украина заполнила все необходимые данные в вопроснике ЕС, и теперь Еврокомиссия должна подготовить заключение для Европейского совета по заявке Украины в ЕС.

Об этом стало известно 16 мая по результатам встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и комиссара ЕС Оливера Варгейи. Оба дипломата сообщили о встрече на официальных страницах в Twitter.

Оливер Варгейи: встретился с Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить, как усилить дальнейшую поддержку Украины. ЕС вместе с Украиной, чтобы смягчить последствия войны России против Украины.

Все ответы на анкету ЕС получены. Сейчас комиссия готовит заключение для Совета относительно обращения Украины в ЕС.

Дмитрий Кулеба: обсудили с комиссаром ЕС Оливером Варгейи предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, которая сейчас защищает европейские ценности от российской агрессии.

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Пришло время юридически закрепить Украину на пути в ЕС и сделать Европу сильнее, безопаснее и процветающей.

Напомним, глава Еврокомиссии передала Владимиру Зеленскому анкету-опросник 8 апреля.

Документ состоит из двух частей: первая содержит политические и экономические критерии членства в Евросоюзе; а вторая посвящена оценке соответствия украинского законодательства правовым актам ЕС.

Согласно предварительным расчетам, статус кандидата на вступление в Евросоюз Украина может получить уже в июне.

После того как Еврокомиссия рассмотрит опросник и примет решение, она должна представить Европейскому совету свое мнение относительно соответствия Украины критериям членства в Евросоюзе.

Окончательное решение о предоставлении статуса кандидата на членство — за лидерами ЕС.