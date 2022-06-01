Июнь, 01 в 20:07

Администрация президента США подтвердила передачу Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Реактивные системы залпового огня HIMARS способны поражать цели на расстоянии до 80 км.

— США будут стоять рядом с нашими украинскими партнерами и будут предоставлять Украине вооружение и оборудование для обороны, — сказал Байден.

В Белом доме уточнили, что будут продолжать предоставлять Украине вооружение и защитное оборудование.

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— Мы будем продолжать возглавлять мир в предоставлении исторической помощи для поддержки борьбы Украины за свободу, — говорится в заявлении Белого дома.

Что включает в себя 11-й пакет военной помощи от США?

4 РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним;

4 вертолета Mi-17;

1 тыс. ракет Javelin и 50 пусковых установок;

15 тактических машин;

5 противоартиллерийских радаров;

2 радиолокационные системы воздушного наблюдения;

6 тыс. единиц противотанкового оружия;

15 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;

запчасти и оборудование.

В то же время в Пентагоне отметили, что на обучение украинских военных применению РСЗО HIMARS понадобится около трех недель.

В свою очередь Госдепартамент США сообщил, что объем нового пакета военной помощи Украине, о котором объявили сегодня, 1 июня, составляет $700 млн.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что в пакет вошли ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.

30 мая лидер США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет посылать Киеву ракетные системы, которые могут достичь России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракету большой дальности “для использования за пределами поля боя в Украине”.