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США не будут посылать Украине передовые реактивные системы большой дальности — Байден

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Джо Байден
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты не будут посылать Украине ракетные системы, которые могут достичь России. Об этом заявил в понедельник, 30 мая, президент США Джо Байден.

Соответствующее заявление было сделано после сообщений о том, что администрация Байдена готовится отправить Киеву передовые реактивные системы большой дальности.

— Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые могут достичь России, — сказал Байден, общаясь с журналистами в Белом доме.

В то же время непонятно, какую систему имел в виду Байден в своих высказываниях.

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Украинское правительство призвало Запад предоставить оружие большой дальности, чтобы переломить ход полномасштабного вторжения, которое длится уже четвертый месяц.

В пятницу, 27 мая, телеканал CNN и газета The Washington Post сообщили, что администрация Байдена склоняется к отправке системы РСЗО и высокомобильной артиллерийской ракетной системы, известной как HIMARS, как части более широкого пакета военной помощи Украине.

На следующий день газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников также заявила, что Белый дом одобрил предоставление Украине реактивных систем залпового огня большой дальности. Журналисты склонялись к тому, что это могут быть M31 GMLRS, которые чаще всего использует Пентагон.

Источник: White House
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