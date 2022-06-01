Июнь, 01 в 18:45

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $700 млн.

Об этом он заявил 1 июня на совместном пресс-брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

— Сегодня утром президент Байден объявил новый пакет безопасности для того, чтобы вооружить ВСУ тем, в чем они нуждаются для противостояния агрессии России. Более сложные ракетные системы залпового огня — это часть того, что мы поставляли еще раньше, — отметил чиновник.

В пакет военной помощи будут включены, в частности, ракетные системы большой дальности и другое крупнокалиберное оружие.

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По его словам, данное оружие поможет усилить позицию Украины во время переговоров с российской стороной.

Энтони Блинкен отметил, что Киев заверил Вашингтон, что не будет использовать американские РСЗО против целей на территории России, а Соединенные Штаты доверяют этим заявлениям.

Кроме того, госсекретарь Блинкен добавил, что США считает, что война России против Украины будет длиться “много месяцев”.

Несмотря на это, он призвал Россию прекратить войну с Украиной.

— Это Россия напала на Украину, а не наоборот. Необходимо, чтобы Россия прибегла к деэскалации, — сказал Энтони Блинкен.

В свою очередь генсек НАТО отметил, что войны непредсказуемы, однако президент Украины Владимир Зеленский четко сказал, что все должно закончиться за столом переговоров.

Он также отметил поддержку Украины со стороны Северноатлантического альянса и понимание того, что украинскому руководству приходится принимать сложные решения.

Йенс Столтенберг прокомментировал ядерные учения в России. По его словам, бряцанье ядерным оружием очень опасно, но в НАТО не наблюдают каких-либо изменений в поведении РФ касательно ядерной войны.

— НАТО внимательно следит за ядерными учениями России и ядерной риторикой Путина. Эти угрозы очень опасны. Использование ядерного оружия Россией абсолютно изменит этот конфликт, — отметил Йенс Столтенберг.

Накануне постпред США при ООН Линда Томас Гринфилд напомнила, что Соединенные Штаты будут предоставлять Украине только оборонное оружие.

Перед этим Белый дом раскрыл подробности о содержнии нового пакета военной помощи от США. Так, в пакет помощи стоимостью $700 млн войдут ракетные системы HIMARS, контрбатарейные и противовоздушные РЛС, ПТРК Javelin, вертолеты и автомобили.

Источник: U.S. Department