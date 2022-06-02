Июнь, 02 в 10:04

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно упадет под тяжестью санкций.

Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее Королевство сопротивлялось призывам Белого дома увеличить добычу, несмотря на то, что нефть торгуется около $120 за баррель, что является самой высокой ценой за последнее десятилетие.

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Саудовская Аравия считает, что ей необходимо держать свободные производственные мощности в резерве.

Но опасения по поводу нехватки поставок нефти значительно усилились после того, как ЕС ввел еще один пакет санкций против Москвы, включая запрет на импорт морем российской нефти.

ЕС также договорился с Великобританией о запрете страхования судов, перевозящих российскую нефть. По мнению аналитиков, это может серьезно ограничить возможности РФ перенаправлять нефть в другие регионы.

— Саудовская Аравия осознает риски, и то, что потеря контроля над ценами на нефть не в их интересах, — сказал один из источников.

На этой неделе цены на нефть превысили $120 за баррель. Но в четверг на торгах упали до $112,8 за баррель.

Тем не менее, источники в отрасли сообщают, что в настоящее время дефицита на рынке нефти нет. Впрочем, ситуация может измениться, поскольку восстановление мировой экономики после Covid-19, в том числе открытие крупных городов в Китае, повышает спрос. А добыча нефти в РФ, вероятно, значительно сократилась. До масштабного вторжения в Украину Россия производила более 10% мировой нефти.

Сейчас же Саудовская Аравия заверила, что в конечном итоге отреагирует увеличением добычи, если на рынке нефти возникнет кризис предложения.

Один источник сообщил, что увеличение добычи, запланированное на сентябрь, будет перенесено на июль и август, хотя группа ОПЕК+ должна будет одобрить это изменение.

На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в Эр-Рияде, где встречается со своими коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ. Они подтвердили свое согласие продолжать сотрудничество в рамках ОПЕК+.