РФ потеряет $10-25 млрд: Шмыгаль поблагодарил ЕС за шестой пакет санкций

Май, 31 в 17:27

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 31 мая поблагодарил партнеров в ЕС за шестой пакет санкций против РФ.

– Благодарны европейским партнерам за то, что они смогли достичь консенсуса и согласовать шестой пакет санкций против России, включающий частичное эмбарго на нефть. Кремлевский режим может потерять от $10 млрд до $25 млрд от этого решения, и это дополнительно лишит его возможности финансировать войну против Украины и всей Европы, – подчеркнул глава правительства.

По его словам, Украина по трем стратегическим направлениям – оружие, финансы и санкции – имеет неплохой прогресс на этой неделе.

Шмыгаль напомнил, что более чем за три месяца поддержка союзников превысила $7 млрд.

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– Например, сегодня утвердим условия привлечения финансовой поддержки от правительства Канады на сумму почти $800 млн. Ранее наши канадские друзья уже оказали поддержку почти на $400 млн, и мы благодарны за эти очень важные для Украины средства, – подчеркнул он.

Говоря о поддержке европейских партнеров, глава правительства сообщил, что сегодня утвердят также проект соглашения с Евросоюзом, предусматривающий выделение Украине €330 млн.

– Это средства для поддержки экономики Украины и наших людей в условиях военной агрессии России, – добавил премьер.

30 мая страны-члены Европейского Союза договорились о частичном запрете импорта нефти из Российской Федерации и выделении Украине еще €9 млрд макрофинансовой помощи.