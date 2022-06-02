Июнь, 02 в 16:39

Представители стран-членов Европейского Союза утвердили шестой пакет санкций против страны-агрессора России.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его данным, из санкционного списка исключили патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла, на чем настаивала Венгрия.

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– Шестой пакет санкций Евросоюза против России одобрили послы ЕС. Патриарх Кирилл исключен. Должно быть опубликовано (решение о шестом пакете санкций, — Ред.) в официальном журнале ЕС завтра, — говорится в сообщении Йозвяка.

the EU’s 6th sanctions package on #Russia approved by EU ambassadors. Patriarch Kirill out. should be in the EU official journal tomorrow. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 2, 2022

О том, что послы ЕС утвердили шестой пакет санкций, сообщает и агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на дипломатический источник.

– Решение принято официально. Патриарх Кирилл из списка все-таки исключен, — говорится в сообщении.

Далее решение ЕС о новом пакете санкций должно быть опубликовано в Официальном журнале. Ожидается, что это произойдет в пятницу, 3 июня.

Как известно, в конце мая лидеры стран-членов Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России из-за ее полномасштабной агрессии против Украины. Он, в частности, предусматривает частичный запрет на импорт нефти из РФ (речь идет о более чем 2/3 импорта) и отключение Сбербанка от международной платежной системы SWIFT.

Речь идет о прекращении морского импорта нефти к началу следующего года. Нефть по трубопроводу Дружба продолжат получать только отдельные государства-члены ЕС, которые не могут от нее сразу отказаться (Венгрия, Словакия, Чехия). В то же время, Евросоюз планирует запретить страхование кораблей, транспортирующих российскую нефть.

Кроме того, на территории Евросоюза будут запрещены еще три российских государственных вещателя. Также будут применены санкции в отношении лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Помимо санкций, Евросоюз согласовал выделение Украине еще €9 млрд макрофинансовой помощи.

Накануне появилась информация, что Венгрия требует исключить главу РПЦ патриарха Кирилла из нового списка санкций. В связи с этим послы стран-членов Евросоюза не смогли утвердить шестой санкционный пакет 1 июня и перенесли заседание на четверг, 2 июня.

Похоже, сегодня они решили пойти на уступки Венгрии и тем самым разблокировать введение новых санкций против РФ.