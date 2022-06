Представители стран-членов Европейского Союза утвердили шестой пакет санкций против страны-агрессора России.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его данным, из санкционного списка исключили патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла, на чем настаивала Венгрия.

the EU’s 6th sanctions package on #Russia approved by EU ambassadors. Patriarch Kirill out. should be in the EU official journal tomorrow. #Ukraine

