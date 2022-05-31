Май, 31 в 10:19

Лидеры Европейского Союза намерены политически поддержать запрет на поставку российской нефти, проложив путь к возможному соглашению о шестом пакете санкций против Москвы.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, санкции будут направлены на прекращение морского импорта к началу следующего года, а прокачка по трубопроводу будут запрещена только после того, как будут удовлетворены интересы нескольких стран, не имеющих выхода к морю.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который на сегодняшний день является самым ярым противником нефтяных санкций ЕС, в своем заявлении перед прессой сказал, что среди лидеров Евросоюза нет единого мнения. Он назвал свои два условия поддержки таких санкций: льготы для сырой нефти по трубопроводам и доступ к морским перевозкам в чрезвычайных ситуациях, если трубопроводы будут заблокированы.

— Это гарантия, которая нам нужна. Если я получу свою гарантию сегодня, тогда мы в безопасности, — сказал Орбан.

Согласно последним предложениям ЕС, к началу следующего года будет запрещена морская поставка нефти из России, а ограничения на импорт через гигантский нефтепровод Дружба, который является основным источником импорта сырой нефти в Венгрию, будут отложены.

По подсчетам Bloomberg, президент России Владимир Путин может потерять около 10 млрд долларов в год в виде доходов от экспорта нефти. Россия будет вынуждена продавать свою нефть со значительной скидкой в ​​Азию.

Прекращение поставок по северной ветке нефтепровода Дружба в Польшу и Германию сократит доходы РФ еще на 12 млрд долларов. Но Россия продолжит зарабатывать около 6 млрд долларов на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки Дружбы.

Bloomberg отмечает, если Евросоюз не сможет привлечь Венгрию к реализации плана санкций, это станет серьезным ударом по единству блока против России.

В прошлом году Россия поставляла около 720 тыс. баррелей сырой нефти в день на европейские нефтеперерабатывающие заводы через свой магистральный трубопровод. Для сравнения, морские перевозки составляют 1,57 млн ​​баррелей в день из балтийских, черноморских и арктических портов.

Однако основная часть поставок по трубопроводу приходится на Германию и Польшу, которые дали понять, что откажутся от поставок из РФ независимо от каких-либо действий ЕС.

Пакет также включает запрет на страхование, связанный с отгрузкой нефти в третьи страны, но он вступит в силу только через шесть месяцев после принятия мер, говорят источники.

Ранее в ЕС предлагали прекратить импорт всей российской нефти до конца 2022 года. Венгрии и Словакии предлагали возможность сохранить импорт российской нефти до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Однако Венгрия выступила против.