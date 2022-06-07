Июнь, 07 в 19:53

Болгарский парламент отказал в военной поддержке Украины по запросу посла Украины в Болгарии Виталия Москаленко.

Об этом пишет болгарское издание The Sofia Globe.

— Национальное собрание приняло решение – Болгария не будет экспортировать оружие в Украину. Дело закрыто, — сказала глава Болгарской социалистической партии и действующий министр экономики Корнелия Нинова.

В то же время глава правительства Республики Кирилл Петков заявил журналистам, что его страна будет придерживаться решения парламента о военно-технической помощи Украине.

Сейчас смотрят

— Я думаю, что то, что мы сделали до сих пор для Украины, на уровне поддержки беженцев, на уровне средств, которые мы сегодня вложили в гуманитарную помощь, что мы будем ремонтировать их технику, которую нельзя отремонтировать в другом месте. Мы сделаем это в Болгарии, – сказал Кирилл Петков.

Премьер-министр Болгарии добавил, что его республика поддержала все меры, когда речь шла о санкциях против РФ.

— Я думаю, что Болгария приложила достаточно усилий в этом направлении, и мы продолжим их поддерживать, — сказал глава болгарского правительства.

Он добавил, что не следует возвращаться к вопросу поставки оружия Украине каждые две недели.

Источник: The Sofia Globe