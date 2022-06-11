Июнь, 11 в 13:11

Депутат литовского Сейма Матас Малдейкис отреагировал на предложение “отменить независимость” Литвы, прозвучавшее в Госдуме РФ, и предложил вспомнить исторические события 1634 года.

Соответствующий комментарий он обнародовал в своем Twitter-аккаунте.

Так, на днях депутат путинской партии Единая Россия Евгений Федоров зарегистрировал в Госдуме РФ постановление, в котором предложил “отменить признание независимости” Литвы 1991 года. Речь идет о постановлении Государственного Совета СССР О признании независимости Литовской Республики.

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В ответ на это Матас Малдейкис напомнил о Поляновском мирном договоре 1634 года.

– Если Россия отзовет свое признание независимости Литвы 1991 года, то Литва отзовет Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул все оккупированные территории Великому княжеству. Смоленск – это Литва! – отметил Малдейкис.

Он также в шутку призвал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца провести переговоры по этому поводу. Таким образом Малдейкис намекнул на регулярные переговоры лидеров этих стран с главой Кремля Владимиром Путиным.

Поляновский договор был заключен между Речью Посполитой и Московским царством 14 июня 1634 года в селе Семлево на реке Поляновке. Подписанием этого документа завершилась русско-польская война 1632-1634 годов, которая велась за Чернигово-Северские и Смоленские земли.

Речь Посполитая (конфедерация Польского королевства и Великого княжества Литовского и Русского) сохраняла за собой Черниговскую и Смоленскую земли с городом Смоленск. В то же время, король польский и великий князь Литовский Владислав IV Ваза отказывался от претензий на московский престол. Следует отметить, что в 1610 году Владислав IV был провозглашен московскими боярами царем Московского царства и имел этот титул до 1634 года.

На днях Владимир Путин в день рождения царя Петра I заявил, что хочет по его примеру “собирать земли”. В ответ советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что попытки РФ аннексировать временно оккупированные территории Украины должны получить жесткий санкционный ответ со стороны Запада.

Источник: Матас Малдейкис