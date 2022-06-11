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Украина получит статус кандидата в ЕС, но с условиями – Bloomberg

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Еврокомиссия 17 июня рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз, но выдвинет условия, которые касаются верховенства права и антикоррупционного законодательства. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Этот вывод, который должна принять Коллегия комиссаров, требует единодушного одобрения 27 стран-членов ЕС.

Bloomberg отмечает, что обретение кандидата на членство в ЕС запустит длительный процесс получения статуса действительного члена Евросоюза. Он может длиться больше десятилетия, в течение которого страна должна принять правила и стандарты ЕС.

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Эта информация появилась на фоне второго с момента полномасштабного вторжения визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским она сказала, что Украина “многое сделала для укрепления верховенства права, но еще предстоит провести реформы, например, для борьбы с коррупцией”.

— Сегодняшнее обсуждение позволит завершить оценку до конца следующей недели, — отметила фон дер Ляйен.

Сообщается, что глава Еврокомиссии долгое время обсуждала с Зеленским опросник кандидата на членство в ЕС. Коллегия комиссаров комиссии проведет ориентировочные дебаты по этому вопросу в понедельник, прежде чем принять решение позже на этой неделе.

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Выводы Еврокомиссии по статусу Украины будут к концу следующей недели - фон дер Ляйен

6 июня во время общения с журналистами Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас не рассматривает какой-либо альтернативы вступления в ЕС. В частности, не могут быть альтернативой возможные договоренности с Великобританией по оборонному союзу.

Источник: Bloomberg
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