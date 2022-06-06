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Факты / Украина / Политика

Украина не рассматривает альтернативу вступлению в Евросоюз – Зеленский

Юлия Соколова, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина сейчас не рассматривает какой-либо альтернативы вступлению в Европейский Союз. В частности, не могут быть альтернативой возможные договоренности с Великобританией по оборонному союзу.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней встречи с журналистами.

– Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам его не предлагал никто. А если бы предложили, мы бы не согласились, — подчеркнул президент.

Зеленский объяснил, что переговоры с Британией об оборонном союзе – это один из шагов для предоставления Украине гарантий безопасности. В то же время это не может рассматриваться как альтернатива членству в ЕС.

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– Разговоры с Великобританией об оборонном союзе проходят в рамках общего процесса по предоставлению Украине гарантий безопасности, — отметил Зеленский.

Недавно западные СМИ обнародовали информацию, что премьер Великобритании Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать союз против России. Речь идет об объединении государств, которые не разделяют политику Брюсселя и действия Германии в отношении РФ. Как утверждали СМИ, в модели союза, предложенной Джонсоном, будет председательствовать Британия, а входить туда будут, кроме Украины, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

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Источники: РБК-Украина, Суспільне
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