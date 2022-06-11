Выводы Еврокомиссии по статусу Украины будут к концу следующей недели — фон дер Ляйен
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи в Киеве 11 июня сделали заявления на совместном брифинге.
– Сейчас, безусловно, решающее время не только для Украины, но и всего европейского континента. Именно сейчас решается, каким будет будущее объединенной Европы и будет ли вообще, – сказал глава государства.
По его словам, сейчас Россия хочет разрушить европейское единство, и Украина лишь первый этап в этой агрессии.
– Поэтому позитивный ответ Евросоюза на украинскую заявку относительно членства в ЕС может стать позитивным ответом на вопрос – есть ли вообще будущее у европейского проекта, – добавил Зеленский.
Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что Еврокомиссия завершит работу над рекомендациями относительно предоставления Украине статуса кандидата в ЕС к концу следующей недели.
– Европейская комиссия готовит свои рекомендации, так называемый вывод для стран-членов ЕС. Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я пообещала вам в апреле, что мы будем работать над этим неустанно, и наши обсуждения позволят нам завершить эту работу до конца следующей недели, – отметила она.
Ранее по прибытии в Киев Урсула фон дер Ляен заявила, что вместе с Владимиром Зеленским сегодня подведут итоги совместной работы, необходимой для возобновления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути.
Если выводы ЕК будут положительными, необходимо еще одобрение государств-членов ЕС, прежде чем Украине будет официально предоставлен этот статус.