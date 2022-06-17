Июнь, 17 в 16:38

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.

Ассанж имеет 14 дней, чтобы обжаловать это решение, сообщили в МВД Британии, сообщает BBC.

Отмечается, что суды признали, что экстрадиция не будет “несовместима с его правами человека” и что, находясь в США, “к нему будут относиться должным образом”.

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В Wikileaks уже подтвердили, что обжалуют решение британского МВД.

Американские власти разыскивают Ассанжа из-за утечки документов в 2010 и 2011 годах, которые, как утверждают США, нарушили закон и поставили под угрозу жизнь. Документы Wikileaks касаются войн в Ираке и Афганистане.

Австралийцы содержатся в тюрьме Белмарш в Лондоне после длительной борьбы за его экстрадицию в США.

20 апреля Вестминстерский магистратский суд в Лондоне официально одобрил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. После этого дело было передано министру внутренних дел Великобритании Прити Патель.

В декабре 2021 года Высокий суд Лондона разрешил экстрадицию Ассанжа в США, но его юристы подали апелляцию.

Адвокаты Ассанжа говорят, что ему может грозить до 175 лет тюрьмы, если его признают виновным в США, хотя американские власти заявили, что приговор, вероятно, будет менее жестким.

Американская прокуратура утверждает, что Ассанж незаконно помог аналитику по разведке армии США Челси Мэннинг угнать секретные дипломатические и военные файлы, которые позже опубликовал WikiLeaks.