Вестминстерский магистратский суд в Лондоне в среду, 20 апреля, официально одобрил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты.

Теперь дело будет передано министру внутренних дел Великобритании Прити Пател для решения, хотя основатель WikiLeaks еще имеет право обжаловать решение суда.

Ассандж слушал оглашение приговора через видеосвязь из тюрьмы Белмарш, а его сторонники собрались у здания суда, требуя его освобождения.

У его адвокатов есть четыре недели, чтобы подать заявление Пател, а также могут подать апелляцию в Высокий суд.

США попросили британские власти предоставить разрешение на экстрадицию Ассанджа, чтобы он мог предстать перед судом по 18 обвинениям в шпионаже и заговоре с целью взлома правительственных компьютеров.

Американская прокуратура утверждает, что Ассанж незаконно помог аналитику по разведке армии США Челси Мэннинг похитить секретные дипломатические и военные файлы, которые позже опубликовал WikiLeaks.

Сторонники и адвокаты 50-летнего Ассанжа заявляют, что он действовал как журналист и имеет право на защиту свободы слова за публикацию документов, разоблачающих военные преступления США в Ираке и Афганистане. Они утверждают, что его дело политически мотивировано.

Адвокаты Ассанжа говорят, что ему может грозить до 175 лет тюрьмы, если его признают виновным в США, хотя американские власти заявили, что приговор, вероятно, будет менее жестким.

В декабре 2021 года Высокий суд Лондона разрешил экстрадицию Ассанжа в США, но его юристы подали апелляцию.