Июнь, 18 в 13:33

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что лидеры Европейского Союза на саммите 23-24 июня достигнут договоренности о статусе кандидата на вступление в ЕС для Украины.

В своем видеообращении в субботу, 18 июня, он также пообещал дальнейшую поддержку и помощь Украине в борьбе с Россией.

— Мы продолжим предоставлять финансовые ресурсы. Мы поможем восстановить Украину. Мы будем продолжать поставлять оружие, которое крайне необходимо для защиты независимости Украины, — сказал он.

Канцлер подчеркнул, что из-за вторжения РФ в Украину уже погибло много людей, разрушены многие дома, а также города и села. Он рассказал, что во время визита в Киев он вместе с премьером Италии Драги и президентом Франции Макроном посетили Ирпень и увидели разрушения. Канцлер отметил, что это “ужасно”.

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Шольц добавил, что сейчас речь идет о сочетании солидарности с перспективой.

— Поскольку многие борются за свободу и демократию в Украине, они хотят знать, что это приведет в Европу, – заявил канцлер.

Он отметил, что для Украины необходим статус кандидата на вступление в ЕС.

– Теперь мы поговорим об этом в Брюсселе. Уже в четверг. И попытаемся получить 27 “да” на конкретное решение, совместное решение Евросоюза, которое тоже открывает эту перспективу, — заявил Шольц.

18 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в членство в ЕС. Еврокомиссия заявила, что Украина в целом продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств.

Официальное решение о статусе для Украины, Молдовы и Грузии должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

Источник: Bundesregierung