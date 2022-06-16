Июнь, 16 в 13:55

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и глава Румынии Клаус Йоханнис посетили разрушенный российскими оккупантами город Ирпень Киевской области.

Лидер Франции заявил, что массовые убийства, совершенные российскими военными в Украине, являются военными преступлениями.

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– Мы увидели опустошенный город-герой, где украинцы остановили надвигавшихся на Киев российских военных. Это героизм не только армии, но и украинского народа, – сказал Эммануэль Макрон.

Увиденное в Ирпене, отметил канцлер Германии Олаф Шольц, свидетельствует о том, что Россия в своей агрессивной войне настроена на уничтожение.

– Мы должны помнить об этом всегда, когда принимаем какие-либо решения, – сказал Олаф Шольц.

Премьер-министр Италии Марио Драги поблагодарил главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу за возможность увидеть последствия российской агрессии:

– Это должны видеть и знать все. Я благодарен вам за эти свидетельства войны.

Увидели военные преступления: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис побывали в Ирпене / 4 фотографии

Глава итальянского правительства заверил представителей украинской власти, что на их стороне весь мир.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 113-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Алексей Кулеба