Германия и Нидерланды отправят Украине еще шесть САУ Panzerhaubitze 2000
Германия и Нидерланды хотят поставить Украине дополнительно шесть самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Об этом сообщает издание Spiegel.
Так, о дополнительных поставках для Украины в кулуарах саммита НАТО в Мадриде заявили министр обороны Германии Кристин Ламбрехт и ее коллега из Нидерландов Касья Оллонгрен.
— Федеральное правительство решило, что мы можем передать Украине еще три самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000, — заявила Ламбрехт.
Оба министра обороны заявили, что ранее Украина запросила дополнительные поставки у Германии и Нидерландов.
Напомним, что Германия выделяет для Украины грантовое финансирование в размере €1 млрд. Между правительствами уже подписано соответствующее соглашение.
Недавно немецкое правительство опубликовало список вооружения, которое Берлин планирует передать Украине. Речь идет о САУ Gepard, бронетранспортерах М113, комплексах противовоздушной обороны IRIS-T SLM, артиллерийских снарядах и т. д.
Недавно Украина получила от Германии первые гаубицы Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами.