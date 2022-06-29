Июнь, 28 в 23:09

Германия и Нидерланды хотят поставить Украине дополнительно шесть самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Так, о дополнительных поставках для Украины в кулуарах саммита НАТО в Мадриде заявили министр обороны Германии Кристин Ламбрехт и ее коллега из Нидерландов Касья Оллонгрен.

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— Федеральное правительство решило, что мы можем передать Украине еще три самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000, — заявила Ламбрехт.

Оба министра обороны заявили, что ранее Украина запросила дополнительные поставки у Германии и Нидерландов.

Напомним, что Германия выделяет для Украины грантовое финансирование в размере €1 млрд. Между правительствами уже подписано соответствующее соглашение.

Недавно немецкое правительство опубликовало список вооружения, которое Берлин планирует передать Украине. Речь идет о САУ Gepard, бронетранспортерах М113, комплексах противовоздушной обороны IRIS-T SLM, артиллерийских снарядах и т. д.

Недавно Украина получила от Германии первые гаубицы Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами.