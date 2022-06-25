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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина получит от Германии €1 млрд помощи: на что направят средства

Юлия Соколова, редактор ленты
Прапори України і Німеччини
Фото: Depositphotos

Германия выделяет для Украины грантовое финансирование в размере €1 млрд. Между правительствами двух государств уже подписано соответствующее соглашение.

Документ 24 июня подписали глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко и федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Средства будут направлены на финансирование социальной и гуманитарной сфер в условиях полномасштабной войны. Они поступят в Украину через механизм административного счета МВФ.

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– Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения, — отмечается в сообщении.

Как подчеркнул Сергей Марченко, грант от Германии станет весомым вкладом для поддержки Украины во время войны. Киев ожидает поступления средств уже в ближайшее время.

По данным украинского Минфина, с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от немецкого правительства долгосрочное льготное кредитование на €300 млн для финансирования госбюджета.

О том, что Германия выделит Украине грантовую помощь на €1 млрд, стало известно в конце мая.

Недавно немецкое правительство также впервые опубликовало список вооружения, которое Берлин планирует передать Украине. Речь идет о самоходных артиллерийских установках Gepard, бронетранспортерах М113, комплексах противовоздушной обороны IRIS-T SLM, артиллерийских снарядах и т. д.

Недавно Украина получила от Германии первые гаубицы Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами.

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Источник: Минфин
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