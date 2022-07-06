Индия и Китай купили у РФ весной энергоресурсов на $24 млрд — Bloomberg

Июль, 06 в 20:05

Россия заработала $24 млрд от продажи энергии в Китай и Индию всего через три месяца после того, как Кремль развязал полномасштабную войну в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Китай за российскую нефть, газ и уголь заплатил $18,9 млрд за три месяца — до конца мая. Такая сумма вдвое превышает плату Пекином за российскую энергетику годом ранее.

Между тем Индия потратила $5,1 млрд за тот же период, что более чем в пять раз превышает сумму в прошлом году.

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Таким образом, РФ по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличила экспорт энергоресурсов в Индию и Китай на $13 млрд.

– Китай уже покупает практически все, что Россия может экспортировать через трубопроводы и тихоокеанские порты, – сказал Лаури Милливирта, ведущий аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха, отслеживающий российские энергетические потоки с начала войны.

А Индия, отметил он, была основным покупателем грузов из Атлантики, которые в Европе больше не нужны.

Милливирт отмечает, что “этот разгул вряд ли закончится в ближайшее время”, учитывая резкие скидки, которыми Россия привлекает покупателей.

Согласно исследованию Милливирта, Китай и Индия все еще уступают Европе как блоку по общему объему продаж в этом году. Но закупки в Европе будут продолжать сокращаться, поскольку вступит в силу запрет на импорт угля и нефти, а Россия прекратит поставки газа некоторым покупателям в Европе.

Китай является крупнейшим импортером энергии в мире и имеет специальные трубопроводы для сибирской нефти и газа. Что касается Индии, то у нее нет сухопутной границы с Россией, а ее порты — слишком далеко для экономически эффективного судоходства. В то же время Дели потратил $8,8 млрд на импорт нефти и угля с 24 февраля по 30 июня, что превышает выделенную сумму на все товары из РФ в 2021 году.

31 мая Европейский Союз в рамках очередного пакета санкций принял решение заблокировать весь импорт российской нефти, которая поступает морем, до конца 2022 года. В целом эти планы должны сократить импорт нефти, поступающей из России по трубопроводам и морскому пути, на 90%.