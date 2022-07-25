Июль, 25 в 17:51

Россиян должны спрашивать о позиции по войне против Украины в визовых заявках о въезде.

Такое мнение в интервью Politico высказал специальный представитель Министерства иностранных дел по санкциям Алексей Макеев.

– Мы настаиваем на том, чтобы те россияне, которые поддерживают эту геноцидную войну – а разные опросы показывают, что более 80% россиян все еще поддерживают войну, – не имели доступа к свободному миру, – отметил представитель МИД.

Он уточнил, что предлагает “особый режим” получения виз для россиян, который предусматривает обязательное заполнение новой анкеты при подаче документов.

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В ней они должны будут ответить, в частности, поддерживают ли они войну России, и совершали ли они или их родственники военные преступления.

Кроме того, могут быть вопросы о том, чувствуют ли заявители себя ответственными или частично ответственными за войну.

Такие вопросы, как заявляет спецпредставитель МИД, могли бы заставить россиян начать критически мыслить по поводу действий президента РФ Владимира Путина и давить на российское правительство.

– В конце концов, мы должны сказать российскому населению, что они несут собственную частичную ответственность за то, что делает их правительство. Это будет влиять на то, что российское население проснется и начнет думать об ответственности и побуждать свое правительство изменить политику, – считает Макеев.

Отметим, что ряд государств установили визовые ограничения для россиян с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

А с 1 июля и Украина установила визовый режим для граждан России.

Фото: Unsplash