Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Украинцы смогут ездить по странам Шенгена с цифровыми польскими документами

Марта Бондаренко, редактор ленты
біженці

Украинцы с этой субботы имеют право пересекать границы Европы по польским цифровым документам.

Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства Польши.

Отмечается, что Польша сообщила Европейскую комиссию об электронном документе для беженцев из Украины, который доступен в приложении Diia.pl.

Сейчас смотрят

Этот документ подтверждает законное пребывание украинцев на территории Польши и позволяет им путешествовать по Европейскому Союзу, а также пересекать его внешние границы.

Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском Союзе, отмечают в польском правительстве.

Документ позволяет передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней во время любого 180-дневного периода.

Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat, которое можно установить на мобильные телефоны с Android и iOS. Электронный документ содержит важнейшие данные – имя и фамилию, фото и номер PESEL (польский аналог украинского идентификационного кода).

Читайте
Как получить 300 злотых на школу: украинские дети в Польше могут рассчитывать на помощь

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка