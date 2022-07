Украинцы с этой субботы имеют право пересекать границы Европы по польским цифровым документам.

Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства Польши.

Отмечается, что Польша сообщила Европейскую комиссию об электронном документе для беженцев из Украины, который доступен в приложении Diia.pl.

Этот документ подтверждает законное пребывание украинцев на территории Польши и позволяет им путешествовать по Европейскому Союзу, а также пересекать его внешние границы.

Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском Союзе, отмечают в польском правительстве.

Документ позволяет передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней во время любого 180-дневного периода.

????Do katologu dokumentów pobytowych został dodany dokument elektroniczny w aplikacji Diia .pl wydawany dla obywateli????????

Oznacza to, że od jutra tj.23.07 razem z ważnym dokumentem podróży❗️będzie uprawniał do przekraczania granic. Szczegóły????https://t.co/aRymDc7IpB

— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 22, 2022