Правительство Латвии поддержало увеличение военной поддержки Украины

Июль, 28 в 16:04

В четверг, 28 июля, правительство Латвии поддержало предложение Министерства обороны о предоставлении дополнительной военной поддержки Украине.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

— Правительство Латвии поддержало инициативу Минобороны Латвии по оказанию дополнительной военной помощи Украине, — написал он.

This morning Latvian government supported innitiative by the Latvian Ministry of Defence to provide additional military assistance to Ukraine!#StandWithUkraine️ Сейчас смотрят — Artis Pabriks (@Pabriks) July 28, 2022

О какой именно дополнительной поддержке украинцам идет речь — в Министерстве не сообщают.

В четверг утром было созвано закрытое внеочередное заседание правительства для рассмотрения этого вопроса.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство Латвии несколько раз на закрытых заседаниях принимало решение о предоставлении разной помощи украинским Вооруженным силам.

В целом, Латвия предоставила Украине военную поддержку на сумму свыше €200 млн: оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы Stinger.