Правительство Латвии поддержало увеличение военной поддержки Украины

В четверг, 28 июля, правительство Латвии поддержало предложение Министерства обороны о предоставлении дополнительной военной поддержки Украине.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

This morning Latvian government supported innitiative by the Latvian Ministry of Defence to provide additional military assistance to Ukraine!#StandWithUkraine️

— Artis Pabriks (@Pabriks) July 28, 2022