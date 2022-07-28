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Факты / Мир / Мировые новости

Правительство Латвии поддержало увеличение военной поддержки Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Латвія і Україна прапори
Фото: Unsplash

В четверг, 28 июля, правительство Латвии поддержало предложение Министерства обороны о предоставлении дополнительной военной поддержки Украине.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

— Правительство Латвии поддержало инициативу Минобороны Латвии по оказанию дополнительной военной помощи Украине, — написал он.

О какой именно дополнительной поддержке украинцам идет речь — в Министерстве не сообщают.

В четверг утром было созвано закрытое внеочередное заседание правительства для рассмотрения этого вопроса.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство Латвии несколько раз на закрытых заседаниях принимало решение о предоставлении разной помощи украинским Вооруженным силам.

В целом, Латвия предоставила Украине военную поддержку на сумму свыше €200 млн: оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы Stinger.

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