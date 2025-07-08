У каждого дипломата есть ротационный цикл: Сибига подтвердил замену посла Украины в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова является одной из самых успешных, но каждый дипломат имеет ротационный цикл.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в студии Украинского Радио, отвечая на вопрос о возможных назначениях новых послов.

Сибига о кадровых изменениях среди послов

— Я вам подтвержу, что видение президента Украины — осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. Прежде всего усилить эти страны, в частности трек США. Это сейчас на повестке дня, — утверждает глава МИД.

По словам Сибиги, стоит ожидать около 20 указов президента Украины, согласно которым уволят и назначат новых послов Украины.

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Как заявил министр, готовится совещание всех послов, чтобы подвести итоги.

По мнению Сибиги, послы должны осознавать, что единицей измерения их деятельности является результат.

— Они должны работать на результат, понимать и быть в реалиях воюющей страны, — утверждает он.

Министр иностранных дел рассказал, что был возмущен, когда, находясь в одной стране, в которой было посольство Украины, визави спросили у него, до сих пор ли еще идет война.

Сибига убежден, что таким послам или работникам не место в системе. Глава МИД Украины считает, что это неизбежный процесс ротации.

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