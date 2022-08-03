Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах, есть убитые и раненые

Август, 03 в 17:09

В среду, 3 августа, армянские войска обстреляли позиции армии Азербайджана. Это произошло на территории, где временно дислоцируется “миротворческий контингент” России, а именно в направлении Лачинского района.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Там отметили, что в результате обстрела от пулевого ранения погиб один военнослужащий срочной службы.

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В азербайджанском ведомстве подчеркнули, что их армией были приняты соответствующие меры.

Также МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в грубом нарушении договоренностей по Карабаху.

— Кровавый инцидент, произошедший 3 августа, еще раз демонстрирует, что Армения грубо нарушает трехстороннее соглашение, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также свидетельствует о неуважении Армении к усилиям международных посредников, — говорится в сообщении.

В ведомстве всю ответственность за обстрел возложили на “политическое и военное руководство Армении, до сих пор не выведшее незаконных вооруженных формирований с территории соседнего государства”.

В “Армии обороны Арцаха” (“армия” непризнанной Нагорно-Карабахской республики, — Ред.) сообщили, что азербайджанские подразделения грубо нарушили режим прекращения огня и обстреляли из гранатометов и БПЛА позиции Армии обороны.

Там добавили, что в результате обстрела ранения получили семь военнослужащих. В то же время, уточнив, что жизни шести не угрожает опасность, состояние одного раненого оценивается как тяжелое.

В июле Армения заявила, что готова вывести войска из Карабаха в сентябре. Однако в Ереване заявили, что гарантией безопасности должно быть размещение в регионе российских “миротворческих сил”.

Предыдущее обострение конфликта в Нагорном Карабахе было в марте этого года. Тогда Армения обвинила ВС Азербайджана в нарушении линии столкновения и захвате села Парух в непризнанной Нагорнокарабахско республике. Баку назвал заявление Армении “очередной попыткой ввести в заблуждение международное сообщество”.

Источник: Министерство обороны Азербайджана, Armenia Today