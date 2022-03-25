В Министерстве иностранных дел Армении обвинили Азербайджан в том, что их вооруженные силы продолжают наступление на Нагорный Карабах в районе села Парух Аскеранского района.

— Азербайджан продолжает вторжение в зоне ответственности “миротворческого” контингента Российской Федерации, которое началось 24 марта в районе села Парух Аскеранского района, — говорится в заявлении армянского ведомства.

Там заявляют, что “ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной”.

В МИД Армении, ожидающих, что “миротворческие силы” РФ будут способствовать выведению азербайджанских ВС.

В пресс-службе МИД Азербайджана назвали заявление Армении “очередной попыткой ввести в заблуждение международное сообщество”.

— По данным Минобороны Азербайджана, позиции и местонахождение в регионе уточняются, причин для истерики нет. Армянская сторона занимается дезинформацией, искусственно преувеличивая этот вопрос, – подчеркнуло азербайджанское ведомство.

Они добавили, что “Армения намерена использовать ситуацию как инструмент политических манипуляций”.

— Армения, которая скрывала информацию о судьбе около 4 тыс. пропавших без вести в начале 1990-х азербайджанцев, сейчас делает безосновательные обвинения в адрес Азербайджана есть не что иное, как политическое лицемерие этой страны.

Единственным путем обеспечения мира и стабильности в регионе, по словам пресс-службы МИД Азербайджана, является полное выполнение положений подписанных ранее совместных заявлений, включая полный вывод из региона остатков армянских незаконных группировок и нормализацию отношений на международной основе.

Читайте Армения заявила о пересечении войсками Азербайджана линии разграничения в Нагорном Карабахе

Источник: МИД Армении, МИД Азербайджана