Август, 11 в 16:29

Дания предоставит Украине больше военной поддержки. Новый пакет помощи предусматривает €110 млн на вооружение и тренировку украинской армии.

Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, выступая на международной донорской конференции по поддержке Украины, которая сегодня проходит в Копенгагене.

Она напомнила, что Украина и украинцы каждый день платят огромную цену в развязанной Кремлем полномасштабной войне. Фредериксен отметила героизм и стойкость украинских воинов и граждан.

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Она подчеркнула, что международные партнеры должны продолжать и увеличивать поддержку нашего государства в разных сферах: оружием, финансово, во время разминирования или тренировок военнослужащих ВСУ.

– Ваша стойкость непобедима, но вы не можете выстоять в этой неравной войне своими силами… Надеюсь, что мы сможем здесь сегодня согласовать еще больше вкладов. И конечно, Дания готова выполнить свою часть. Сегодня мы можем объявить о новом вкладе в размере €110 млн на оружие, оснащение и тренировки, — заявила Фредериксен.

Премьер Дании добавила, что война в Украине – это битва не только за территории или границы, но и за ценности свободного мира, между демократией и тиранией.

– Это война против ценностей, на которых построена Европа и свободный мир… Мы должны спросить себя, имеем ли мужество отстаивать свои ценности, готовы ли защищать основы мирового порядка, и будем ли помогать нашим друзьям, когда им это необходимо, — заявила Фредериксен.

Как известно, 11 августа в Копенгагене проходит международная донорская конференция #CopenhagenUkraine. Мероприятие организовали три государства: Украина, Дания и Великобритания.

Согласно сообщению Минобороны Дании, в конференции принимают участие 26 стран. Ее цель – укрепление сотрудничества между Украиной и рядом государств Северной и Восточной Европы, другими союзниками и партнерами.

Конференция дополняет сотрудничество в рамках Контактной группы по обороне Украины (UDCG), созданной в апреле на американской базе Рамштайн в Германии.

Источник: Минобороны Дании