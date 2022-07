В среду, 20 июля, прошла очередная встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) с участием руководителей оборонных ведомств из около 50 стран мира. Это уже четвертая подобная встреча с начала полномасштабного вторжения РФ, и на этот раз она проходила в онлайн-формате.

Все подобные переговоры неформально окрестили “форматом Рамштайн” – по названию американской авиабазы в Германии, на которой министры обороны впервые собрались в апреле этого года.

Как и предыдущие, последняя встреча была посвящена оказанию Украине военной помощи в ее борьбе за сохранение своего суверенитета в развязанной Россией войне.

Встречу вновь возглавлял министр обороны США Ллойд Остин. С американской стороны в ней также принимал участие глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, а с украинской – глава Минобороны Алексей Резников, заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Об итогах встречи Рамштайн-4 Факты ICTV пообщались с военным экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.

По итогам переговоров глава Пентагона Ллойд Остин назвал их продуктивными и заверил в поддержке Украины на “длительной дистанции”. По его словам, западная помощь меняет ситуацию на фронте.

По его словам, одна из главных тем дискуссии заключалась в том, чтобы Украина могла продолжать борьбу в долгосрочной перспективе. Остин заверил, что все участники переговоров “понимают ставки” в этой войне.

Одно из ключевых объявлений, сделанных главой Пентагона, касалось предоставления Украине еще четырех реактивных артиллерийских систем HIMARS, снарядов к ним, а также дополнительных артиллерийских боеприпасов. Таким образом общее количество этих высокоточных установок, предоставленных США, возрастет до 16 единиц.

.@SecDef: [the next assistance package] will include four more HIMARS advanced rocket systems, which the Ukrainians have been using so effectively and which have made such a difference on the battlefield. pic.twitter.com/lsns28gzEz

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) July 20, 2022