Июль, 21 в 22:56

В среду, 20 июля, прошла очередная встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) с участием руководителей оборонных ведомств из около 50 стран мира. Это уже четвертая подобная встреча с начала полномасштабного вторжения РФ, и на этот раз она проходила в онлайн-формате.

Все подобные переговоры неформально окрестили “форматом Рамштайн” – по названию американской авиабазы в Германии, на которой министры обороны впервые собрались в апреле этого года.

Как и предыдущие, последняя встреча была посвящена оказанию Украине военной помощи в ее борьбе за сохранение своего суверенитета в развязанной Россией войне.

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Встречу вновь возглавлял министр обороны США Ллойд Остин. С американской стороны в ней также принимал участие глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, а с украинской – глава Минобороны Алексей Резников, заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Об итогах встречи Рамштайн-4 Факты ICTV пообщались с военным экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.

Поддержка Украины “на длительной дистанции”: что заявили участники встречи

По итогам переговоров глава Пентагона Ллойд Остин назвал их продуктивными и заверил в поддержке Украины на “длительной дистанции”. По его словам, западная помощь меняет ситуацию на фронте.

– Помощь в сфере безопасности, которую мы предоставляем Украине, действительно меняет ситуацию в реальном времени. Все члены контактной группы были вдохновлены мужеством украинского народа и мастерством украинских военных… Как заявил президент Байден, Соединенные Штаты лидируют, и мы не собираемся сдаваться. Мы будем продолжать двигаться со скоростью войны. Мы намерены четко дать понять, что сила не означает правоту. Мы вместе с другими членами контактной группы намерены занимать жесткую позицию, и мы будем поддерживать самооборону Украины на длительной дистанции. Мы намерены защищать международный порядок, основанный на правилах, который охраняет всех нас, — подчеркнул Остин на брифинге.

По его словам, одна из главных тем дискуссии заключалась в том, чтобы Украина могла продолжать борьбу в долгосрочной перспективе. Остин заверил, что все участники переговоров “понимают ставки” в этой войне.

Одно из ключевых объявлений, сделанных главой Пентагона, касалось предоставления Украине еще четырех реактивных артиллерийских систем HIMARS, снарядов к ним, а также дополнительных артиллерийских боеприпасов. Таким образом общее количество этих высокоточных установок, предоставленных США, возрастет до 16 единиц.

.@SecDef: [the next assistance package] will include four more HIMARS advanced rocket systems, which the Ukrainians have been using so effectively and which have made such a difference on the battlefield. pic.twitter.com/lsns28gzEz — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) July 20, 2022

Остин отметил эффективное использование HIMARS Вооруженными силами Украины.

– Украинские войска с большой эффективностью используют ракетные системы большой дальности, включая комплексы HIMARS, поставленные США, а также другие системы наших союзников и партнеров… Мы понимаем срочность. И мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить и усилить импульс помощи, — заявил он.

Подтвердил Остин и предоставление двух систем противовоздушной обороны NASAMS, чтобы “помочь Украине защитить свои войска и население от российских ракетных атак”. Он уточнил, что страны-партнеры продолжат обучать украинских военных, как пользоваться новыми видами оружия.

В то же время США, несмотря на ожидания и прогнозы, пока не будут передавать Украине ракеты к HIMARS дальностью 300 км (ATACMS). Как свидетельствует ответ Остина на один из вопросов брифинга, Вашингтон в ближайшее время планирует предоставлять Украине снаряды с дальностью поражения до 80 км.

– Дальность снарядов HIMARS (которые США передали Украине – Ред.) составляет 80 км, это достаточно большая дистанция. Это позволяло и будет позволять им достигать тех дальних целей, которых они раньше не могли достичь. На мой взгляд, они достаточно эффективно поражали цели… Мы считаем, что то, что у них (Украины, — Ред.) есть и с чем они работают, дает им большой потенциал. Все будет зависеть от того, как они будут вести войну и каковы их потребности, — объяснил Остин.

Генерал Марк Милли, в свою очередь, отметил, что хотя РФ достигла “некоторого постепенного тактического успеха на Донбассе”, однако за последние недели и месяцы стране-агрессору “не удалось достичь своих стратегических и оперативных целей”. По его словам, нынешняя фаза войны в Украине “продолжает оставаться битвой на истощение”. Он также выразил убеждение, что Донбасс “еще не потерян” для Украины.

GEN Milley: While the Russians have achieved some incremental tactical success in the Donbas the last few months, they have failed to achieve their strategic and operational objectives. pic.twitter.com/ypWwzkCCEC — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) July 20, 2022

А глава Минобороны Украины Алексей Резников подробности договоренностей Рамштайна-4 не озвучил, подчеркнув лишь, что Киев “держит интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое”. По словам министра, сначала новое оружие “испытает враг на поле боя”.

Хорошие новости для Украины – оценка эксперта

Как отметил в комментарии Фактам ICTV военный эксперт Александр Мусиенко, в целом встреча Рамштайн-4 является логическим продолжением предыдущих трех раундов переговоров.

– Мы видим, что страны декларируют дальнейшую поддержку Украины и украинских сил обороны, украинской армии в борьбе против российской агрессии. Практически после каждой встречи в таком формате мы слышим новости об увеличении помощи для Украины, – заявил эксперт.

Мусиенко напомнил, что после первой встречи наше государство получило столь необходимую артиллерию. В дальнейшем участники встреч в “формате Рамштайн” передали противокорабельные ракеты Гарпун, которые сейчас позволяют ВСУ защищать южное побережье. Уже анонсированы поставки систем противовоздушной обороны NASAMS.

– Нынешняя встреча была больше посвящена вопросам реактивной артиллерии, противовоздушной обороны, авиации, артиллерии, бронетехники. И в принципе по всем позициям мы получили хорошие новости, – подчеркнул военный эксперт.

Мусиенко также перечислил ключевые итоги встречи Рамштайн-4:

Министерство обороны Литвы объявило о передаче Украине бронетранспортеров

объявило Великобритания поставит нашему государству более 20 самоходных гаубиц М109 и 36 артиллерийских установок L119, а также контрбатарейные радиолокационные системы, свыше 50 тыс. боеприпасов для артиллерии советского образца, свыше 1 600 единиц противотанкового оружия, беспилотники (в том числе сотни барражирующих авиабоеприпасов). Это самый большой пакет военной помощи Лондона

поставит нашему государству более 20 самоходных гаубиц М109 и 36 артиллерийских установок L119, а также контрбатарейные радиолокационные системы, свыше 50 тыс. боеприпасов для артиллерии советского образца, свыше 1 600 единиц противотанкового оружия, беспилотники (в том числе сотни барражирующих авиабоеприпасов). Это США объявили о предоставлении еще минимум четырех HIMARS и боеприпасов к ним. Эксперт прогнозирует, что в новый пакет военной помощи Вашингтона будут входить и другие виды вооружения.

Александр Мусиенко не исключает, что страны-партнеры могут в будущем предоставить Украине и боевую авиацию. Эксперт подчеркнул, что сейчас происходят активные переговоры, и “в ближайшее время этот вопрос может сдвинуться с места”. В частности, обсуждаются модели военных самолетов-истребителей, которые могла бы получить наша страна.

– В США, в частности, отдельные военные и сенаторы поднимают достаточно активно этот вопрос, с украинской стороны идет инициатива. Все больше сейчас это дискутируется, обсуждаются типы моделей самолетов, которые могут быть переданы: штурмовые А-10, или F-16, или европейские Eurofighter Typhoon, или Gripen. Ну и также обеспечение самолетами советского образца, которые сейчас используют Воздушные силы ВСУ. Это сейчас тоже один из активных вопросов, как и противовоздушная оборона, – проинформировал военный эксперт.

Комментируя отсрочку предоставления ракет ATACMS к реактивным системам залпового огня с дальностью до 300 км, Мусиенко объяснил, что Украине хватило бы и дальности снарядов на 150 км.

Такие снаряды к реактивным системам HIMARS и MLRS M270 производит американская компания Lockheed Martin. Речь идет о ракетах повышенной дальности ER GMLRS. На сайте производителя отмечается, что у них расширенная дальность до 150 км при любых погодных условиях, а также улучшенная маневренность благодаря хвостовому управлению.

– Думаю, что ситуация может измениться в нашу пользу, когда мы получим ракеты не на 300 км, а на 150 км к системам, которые уже у нас есть. Это может быть таким промежуточным важным этапом. Думаю, что такое решение точно будет принято и, возможно, к осени. Вопрос в том, что США предоставляют нам оружие в соответствии с теми оперативными задачами, которые нужно решать. Мы сейчас решали оперативную задачу остановки наступательной активности и потенциала российской армии на Востоке. Дальше, когда уже будет стоять вопрос об интенсивном переходе к контрнаступательным действиям, мы можем рассчитывать и на ракеты большей дальности, – убежден эксперт.

По прогнозам Мусиенко, к концу лета общее количество систем HIMARS, которые получает Украина, может возрасти до 20 единиц.

– Если будут постепенно наращиваться HIMARS, и будет авиация – как только будут решены эти вопросы, – сразу можно будет говорить о том, что можно ускорить контрнаступательные действия, – подытожил эксперт.

Как известно, встреча в формате Рамштайн проходит ежемесячно в течение последних четырех месяцев. Первая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) объединила министров из более чем 40 стран мира и состоялась 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Вторая встреча прошла 23 мая, а третья – 15 июня.

Источник: Минобороны США, Lockheed Martin