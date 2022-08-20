Пилоты заснули во время рейса: Boeing Эфиопских авиалиний не приземлился в аэропорту

Август, 20 в 14:38

Boeing 737-800 не смог приземлиться в международном аэропорту Аддис-Абеба Боле в Эфиопии 15 августа из-за того, что пилоты уснули.

В итоге пролетев над взлетно-посадочной полосой на высоте, пока автопилот не отключился и не включил предупредительную сирену.

Представитель Эфиопских авиалиний отказался комментировать Insider, заснули ли пилоты, но сказал, что расследование инцидента началось.

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— Мы получили отчет, в котором указано, что эфиопский рейс номер ET343, следовавший из Хартума в Аддис-Абебу, временно потерял связь с авиадиспетчерской службой Аддис-Абебы 15 августа 2022 года. Позже рейс благополучно приземлился после того, как связь была восстановлена, — сказал представитель Эфиопских авиалиний.

Также добавили, что соответствующий экипаж был отстранен от работы в ожидании дальнейшего расследования, по результатам которого будут приняты соответствующие корректирующие меры.

Данные FlightAware, службы отслеживания самолетов, демонстрируют, что самолет пролетел над взлетно-посадочной полосой в Аддис-Абебе, затем ненадолго набрал скорость и совершил 25-минутный спуск в аэропорт.

Boeing 737-800 поднялся на высоту около 37 тысяч футов во время почти 2-часового перелета между международным аэропортом Хартум в Судане и Аддис-Абебой.

Нагрузка на пилотов все больше растет из-за роста спроса на перелеты летом и нехватки соответствующих кадров.

В мае La Repubblica сообщила об аналогичном инциденте, в котором говорилось, что оба пилота заснули во время полета между Нью-Йорком и Римом, и оба были недоступны чуть более 10 минут.

Источник: The Aviation Herald