Август, 20 в 13:59

Кабинет министров Украины утвердил перечень стран, где украинцы смогут безопасно использовать и передавать персональные данные из приложения Дія (Единого государственного веб-портала электронных услуг).

Речь идет о правительственном постановлении № 910 от 16 августа этого года. Документом определены государства, которые заботятся о надлежащей защите персональных данных.

В список попали 58 стран: Австралия, Азербайджан, Аргентина, Буркина-Фасо, Люксембург, Греция, Грузия, Израиль, Ирландия, Италия, Канада, Андорра, Лихтенштейн, Монако, Бельгия, Дания, Испания, Марокко, Норвегия, Таиланд, Швеция, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Португалия, Польша, Австрия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Эстония, Исландия, Кабо-Верде, Кипр, Мальта, Молдова, Северная Македония, Сан-Марино, Сенегал, Словения, Хорватия, Черногория, Румыния, Словакия, Великобритания, США, Уругвай, Мавритания, Тунис, Турция, Венгрия, Германия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария.

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В этих странах граждане Украины могут безопасно использовать свои электронные документы и другие персональные данные, хранящиеся в Дії, для получения публичных услуг.

Иностранные учреждения в указанных 58 государствах с помощью Дії будут получать доступ к данным украинцев при оформлении услуг. Для этого Министерство цифровой трансформации Украины обеспечит подключение информационных систем иностранных субъектов к Единому госпорталу электронных услуг.

В то же время, данные украинцев нельзя будет передавать иностранным учреждениям из стран, признанных Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом (то есть России), или из стран, входящих в таможенные и военные союзы с агрессором (например, Беларуси).

Кроме того, персональные данные не могут передаваться иностранным субъектам, попавшим в утвержденные Украиной санкционные списки.

Вскоре в приложении Дія появится ряд новых электронных документов и услуг: в частности, пенсионное удостоверение и вид на жительство, шеринг автомобилей и оформление ипотеки. Сейчас проходит тестирование этих услуг.