В День Независимости Байден объявил о помощи Украине почти на $3 млрд

Август, 24 в 15:01

Президент США Джо Байден в День Независимости Украины объявил о крупнейшем транше помощи для нашей страны на $2,98 млрд.

— Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотники и радары, чтобы государство могло и дальше защищать себя в долгосрочной перспективе, — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

По словам Байдена, за последние шесть месяцев украинцы вдохновили мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе.

– Они решительно и сильно противостояли полномасштабному вторжению России в Украину. И сегодня – это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью остается и будет оставаться суверенным, независимым государством, — убежден президент США.

Байден подчеркнул, что каждый день США стоят вместе с украинским народом. По его мнению, российская тьма не сравнится с пламенем свободы, освещающей души свободных украинцев по всему миру.