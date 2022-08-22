Лукашенко тоже запаниковал после “хлопков” в Крыму: Мусиенко о неудачной работе российской ПВО

Август, 21 в 22:55

Ко Дню Независимости Украины страна-агрессор Россия частично закрывает свое воздушное пространство с 22 до 25 августа. В частности, речь идет о приграничных с Украиной регионах — Липецкой, Воронежской и Белгородской областях.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко проанализировал, что сейчас происходит на поле боя, какие есть угрозы на 23 и 24 августа, а также о чем свидетельствует удачный “хлопок” в Крыму (а точнее, удачные точечные удары по российским командным пунктам и составам).

– Мы прекрасно знаем, что в Кремле помешаны на символизме. Конечно, в эти дни, которые важны для каждого украинца, когда будет отмечаться и День государственного флага (23 августа), и День Независимости Украины (24 августа), они могут готовить для нас довольно неприятные “подарки”. Об этих угрозах известно. О рисках предупреждал и президент Украины, и военное командование, что они готовятся к возможному усилению ракетных атак. Все предупреждены, все понимают эти риски и угрозы. Мы видим, что Воздушные силы постоянно наращивают свои мощности и возможности. Буквально за прошедшие сутки сбиты над Днепропетровщиной четыре ракеты из четырех. Конечно, на 100% не удается сбивать все, но стараются минимизировать угрозу.

Мусиенко отметил, что российская армия стянула дополнительные системы ПВО в Беларусь из-за страха дальнейших удачных ударов по военным объектам, которые могут нанести значительные потери стране-агрессору.

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– Россия подтянула дополнительные средства противовоздушной обороны, в частности, в Беларусь. Об этом сообщали и Генеральный штаб, и командование Воздушных сил ВСУ. Это произошло из-за того, что был “хлопок” в Крыму, из-за чего уничтожено достаточно много российских комплексов ПВО на оккупированной части Херсонщины, и радиолокационные станции, радары Подлет и Зоопарк. Когда начался “хлопок” в Крыму, это совпало с тем, что непризнанный президент Беларуси Лукашенко объявил учения войск противовоздушной обороны. Конечно, белорусская армия самостоятельно бездействует, они пригласили россиян. Кроме того, Россия перебросила дополнительно авиацию и вертолеты на военные аэродромы, граничащие с Украиной, в приграничных областях. Однако что бы они ни готовили, Вооруженные силы Украины готовы к отбитию атак.

Военный эксперт считает, что российские оккупанты начали переживать и откровенно бояться после удачного “хлопка” в Крыму. В частности, в Беларуси и России начали опасаться дальнейших возможных ударов по своей территории.

– Они переживают и откровенно боятся. После того, что в Крыму реально Россия начала пропускать удары, они действительно испугались. Под Джанкоем было уничтожено большое количество ракет, в частности, к средствам ПВО С-300 и не только, поэтому они начали их перекидывать. Я думаю, запаниковал и Лукашенко, потому что он попросил дополнительные средства ПВО в России. Они бояться возможного “хлопка”, который может возникнуть не только в оккупированном Крыму, но и в других приграничных с Украиной точках, в частности, в Беларуси.

По его словам, у российской армии возникли значительные проблемы с системами противовоздушной обороны из-за удачных ударов по складам с ракетами и боеприпасами для оборудования ПВО. По мнению Мусиенко, об этом свидетельствуют эффективные и мощные действия Вооруженных сил Украины, которые наносят значительные потери врагу, совершившему вторжение в нашу страну.