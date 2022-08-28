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Германия создала холдинг для национализации бывшей “дочки” Газпрома – СМИ

Валентина Чорна, редактор ленты
Gazprom Germania логотип
Фото: Depositphotos

Правительство Германии создало холдинг для возможной национализации немецкого филиала российской госкомпании Газпром – Gazprom Germania.

После начала войны в Украине филиал был переименован в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), и сейчас находится под наблюдением Немецкого Федерального агентства по сетям.

По информации газеты Welt am Sonntag, холдинговая компания была тайно создана, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе.

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Министерство по экономике и защите климата Германии подтвердило, что им было известно об учреждении такой компании.

— Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно как мера пресечения для любых мер по реструктуризации, — заявила представитель министерства.

Издание отмечает, что управляющими директорами компании стали два юриста немецкого подразделения международной юридической фирмы CMS.

Немецкое правительство взяло Gazprom Germania под контроль в апреле 2022 года.

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