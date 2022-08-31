Август, 30 в 21:20

Папа Римский осуждает захватническую войну России против Украины как варварскую и морально несправедливую.

Об этом говорится в коммюнике, обнародованном на сайте Ватикана.

— Относительно широкомасштабной войны в Украине, которую начала Российская Федерация, выступления Святейшего Отца Франциска четкие и однозначные в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, безумной, отвратительной и святотатской, — заявляют в Ватикане.

Заявление появилось на сайте после критики Папы со стороны украинского общества и МИД из-за того, что Франциск назвал “невинной жертвой войны” погибшую Дарью Дугину, дочь Александра Дугина, идеолога российского евразийства.

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В Ватикане считают, что эти высказывания Папы “нужно понимать как голос, возвышенный в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как занятие политической позиции”.

Стоит отметить, что Папа Римский Франциск не впервые попадает в скандал из-за высказываний о войне в Украине.

В апреле он критиковал поставки оружия Украине, а также в Ватикане хотели “примирить” украинцев и россиян во время Крестного шествия.