Это не политическая позиция: в Ватикане объяснили слова Папы о войне в Украине
Папа Римский осуждает захватническую войну России против Украины как варварскую и морально несправедливую.
Об этом говорится в коммюнике, обнародованном на сайте Ватикана.
— Относительно широкомасштабной войны в Украине, которую начала Российская Федерация, выступления Святейшего Отца Франциска четкие и однозначные в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, безумной, отвратительной и святотатской, — заявляют в Ватикане.
Заявление появилось на сайте после критики Папы со стороны украинского общества и МИД из-за того, что Франциск назвал “невинной жертвой войны” погибшую Дарью Дугину, дочь Александра Дугина, идеолога российского евразийства.
В Ватикане считают, что эти высказывания Папы “нужно понимать как голос, возвышенный в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как занятие политической позиции”.
Стоит отметить, что Папа Римский Франциск не впервые попадает в скандал из-за высказываний о войне в Украине.
В апреле он критиковал поставки оружия Украине, а также в Ватикане хотели “примирить” украинцев и россиян во время Крестного шествия.