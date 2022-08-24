Папа Римский назвал дочь Дугина “невинной жертвой войны” — посол отреагировал

Август, 24 в 18:30

Папа Римский Франциск во время своего выступления назвал погибшую дочь идеолога “русского мира” Александра Дугина Дарью Дугину “невинной жертвой войны”.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш подверг критике такое заявление понтифика

— Сегодняшняя речь Папы разочаровала и заставила меня задуматься над многими вещами: нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном. Как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой? Ее убили русские как священную жертву, и теперь она на щите войны, – написал Юраш. Today’s speech ofPope was disappointing& made me think about many things: can’t speak inSame categories aboutАggressor &Victim, Rapist and Raped; howPossible To Mention 1of ideologists ofImperialismAs innocent victim?She wasKilledBy russiansAsSacredVictim &isNowOn Shield ofWar pic.twitter.com/GvvM7zJDCa — Andrii Yurash (@AndriiYurash) August 24, 2022 Сейчас смотрят

Стоит отметить, что такое провокационное заявление понтифик сделал в День Независимости Украины, которое стало жертвой того же “русского мира”, одним из главных идеологов которого является отец Дарьи Дугиной.

Говоря о вторжении РФ, которое длится уже шесть месяцев, Папа Римский назвал его “безумием”.

Ранее понтифик уже делал неоднозначное заявление заявляя, что полномасштабное вторжение России в Украину было “возможно как-то спровоцировано”. Он осудил “варварство и жестокость российских войск”, но отказался говорить о “добре и зле” в контекстах войны России против Украины.

Папа также выразил сожаление из-за отмененной встречи с патриархом РПЦ Кириллом в июне, и выразил надежду, что такая встреча состоится в сентябре в Казахстане.

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина. Она погибла на месте. 29-летняя Дарья занималась публицистикой и поддерживала войну России против Украины.

В марте 2022 года США добавили Дугину в свой санкционный список США, а в июне она попала под санкции Великобритании.