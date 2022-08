Папа Римский назвал дочь Дугина “невинной жертвой войны” — посол отреагировал

— Сегодняшняя речь Папы разочаровала и заставила меня задуматься над многими вещами: нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном.

Как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой? Ее убили русские как священную жертву, и теперь она на щите войны, – написал Юраш.

Today’s speech ofPope was disappointing& made me think about many things: can’t speak inSame categories aboutАggressor &Victim, Rapist and Raped; howPossible To Mention 1of ideologists ofImperialismAs innocent victim?She wasKilledBy russiansAsSacredVictim &isNowOn Shield ofWar pic.twitter.com/GvvM7zJDCa

— Andrii Yurash (@AndriiYurash) August 24, 2022