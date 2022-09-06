Сентябрь, 06 в 18:34

Еврокомиссия наработала предложения по непризнанию паспортов РФ, выданных на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщили в пресс-службе Европейской комиссии, речь идет о совместном подходе Евросоюза к непризнанию паспортов РФ, выданных в оккупированных иностранных регионах.

В сообщении отмечается, что Россия сейчас активно распространяет паспортизацию на неподконтрольных Киеву территориях в Херсонской и Запорожской областях.

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– Государства-члены не должны признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины, действительными документами для предоставления визы и пересечения внешних границ Евросоюза, – говорится в сообщении.

Это законодательное предложение обеспечит обязательный подход к таким паспортам РФ, который будет применяться во всех государствах-членах Евросоюза (взамен добровольному подходу, которого до сих пор придерживались страны ЕС после незаконной оккупации Крыма).

В Еврокомиссии подчеркнули, что систематическая выдача российских паспортов в оккупированных регионах Украины является серьезным нарушением международного права, территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства.

В Еврокомиссии уточнили, что в отдельных случаях украинцам, проживающим во временно оккупированных регионах и имеющим только “документ”, выданный РФ, могут разрешить въезд в ЕС.

– Отсутствие паспорта не влияет на право лица на убежище или на временную защиту, – говорится в разъяснении.

Теперь предложения должны рассмотреть Европарламент и Совет ЕС. Они вступят в силу в первый день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Вопрос непризнания российских паспортов, выданных украинцам на оккупированных территориях, в конце августа обсудили главы МИД стран Евросоюза во время встречи в Праге. Министры достигли предварительной договоренности по этому вопросу.