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ЕС не будет признавать паспорта РФ, выданные украинцам на оккупированных территориях – Боррель

Валентина Летяк, редактор ленты
ЕС не будет признавать паспорта РФ, выданные украинцам на оккупированных территориях – Боррель
Фото: Depositphotos

Паспорта РФ, выданные украинцам на временно оккупированных территориях, Европейский Союз не будет признавать.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге в Праге по результатам неформальной встречи глав МИД стран-членов Евросоюза.

– Мы согласились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться, – сказал дипломат.

Россия пытается увеличить темпы паспортизации на оккупированных территориях Украины.

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В частности, в Запорожской области российские оккупанты создают искусственный голод, блокируя выплаты пенсионерам и льготникам. Вместо этого обещают такие выплаты со стороны РФ, но в обмен на получение паспорта страны-агрессора.

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Источник: European Commission

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