Сентябрь, 13 в 14:17

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает переименование столицы страны из Нур-Султана обратно в Астану.

С соответствующей инициативой выступили депутаты парламента. Об этом сообщил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

– Президент проинформирован об этой инициативе депутатов. Они опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встречи с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства, — объяснил он.

В то же время Руслан Желдибай добавил, что Касым-Жомарт Токаев считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы.

Сейчас смотрят

Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои названия.

Напомним, в марте 2019 года Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Парламент страны на совместном заседании палат принял законопроект о переименовании столицы в честь первого президента.

Это произошло сразу после того, как Назарбаев заявил о том, что покидает пост главы государства, который занимал почти 30 лет.