Переименовать Астану в Нурсултан предложил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Нынешний глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении переименовать столицу страны Астану в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Касым-Жомарт Токаев был председателем сената парламента Казахстана, а после отставки Назарбаева официально стал президентом страны.

Кроме переименования столицы, глава государства считает необходимым переименовать центральные улицы всех областных центров и поставить монумент в Астане в честь Нурсултана Назарбаева.

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Президент наградил Назарбаева орденом Золотая звезда и присвоил ему звание Народного героя.

Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия еще до окончания срока президентства в апреле 2020 года.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что покидает пост главы государства. Факты ICTV собрали самые важные сведения о “вечном” президенте.