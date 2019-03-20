PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Астану хотят переименовать в Нурсултан

Переименовать Астану в Нурсултан предложил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаєв

Нынешний глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении переименовать столицу страны Астану в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Касым-Жомарт Токаев был председателем сената парламента Казахстана, а после отставки Назарбаева официально стал президентом страны.

Кроме переименования столицы, глава государства считает необходимым переименовать центральные улицы всех областных центров и поставить монумент в Астане в честь Нурсултана Назарбаева.

Читайте: Назарбаев передал эстафету Путину и Лукашенко: реакция соцсетей отставки

Президент наградил Назарбаева орденом Золотая звезда и присвоил ему звание Народного героя.

Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия еще до окончания срока президентства в апреле 2020 года.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что покидает пост главы государства. Факты ICTV собрали самые важные сведения о “вечном” президенте.

Источник: ТАСС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Касым Токаев стал президентом Казахстана
После отставки Назарбаева в обменниках Казахстана закончились доллары
Назарбаев передал эстафету Путину и Лукашенко: реакция соцсетей на отставку
Назарбаев ушел в отставку – чем запомнился “вечный” президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев: элиты Казахстана решили действовать на опережение
Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку
Из Казахстана депортировали украинских правозащитников
Крики и паника: на празднике в детсаду в детей запустили фейерверки
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка