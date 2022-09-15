Сентябрь, 15 в 13:39

В четверг, 15 сентября, депутаты Европарламента поддержали выделение для Украины второго транша макрофинансовой помощи в размере €5 млрд. Эти средства должны помочь нашему государству покрыть острые потребности в финансировании, вызванные полномасштабным вторжением России.

Как проинформировали в пресс-службе Европарламента, решение поддержали 534 евродепутата по “срочной процедуре”. Против высказались 30 депутатов, еще 26 воздержались.

Это будет второй и самый большой транш пакета макрофинансовой помощи ЕС, общий размер которого составляет €9 млрд. В начале сентября Киев получил из этого пакета €1 млрд.

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Отмечается, что Евросоюз предоставляет ссуду Украине на очень выгодных условиях. Общая сумма таких льготных кредитов от ЕС с начала войны может превысить €10 млрд (в финансовой, гуманитарной и военной сферах).

– Предпосылкой оказания помощи является соблюдение Украиной эффективных демократических механизмов, несмотря на концентрацию власти в военное время в руках исполнительной власти, — подчеркнули в Европарламенте.

В пресс-службе напомнили, что потребности Украины во внешнем финансировании резко возросли из-за российского вторжения. Помимо огромного ущерба, нанесенного дорогам, мостам, предприятиям, домам, больницам и другой инфраструктуре, наша страна также потеряла доступ к международным финансовым рынкам.

В Европарламенте ожидают, что макрофинансовая помощь поможет частично покрыть дефицит госбюджета Украины, а также способствовать устойчивости государственного долга нашего государства и его способности погасить свои финансовые обязательства.

Как ранее информировали в Еврокомиссии, второй транш на €5 млрд должны были утвердить Совет ЕС и Европарламент. После этого будет подписан меморандум между Украиной и ЕС о предоставлении этих средств, и Еврокомиссия сможет перевести средства Киеву.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснял, что Киев ожидает получить от Евросоюза €5 млрд до конца сентября и еще €3 млрд – до конца октября или ноября. При этом €5 млрд поступят в виде льготных кредитов, €3 млрд – в виде гранта.