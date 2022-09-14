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Факты / Україна / Бизнес и финансы

Украина получит €8 млрд от Евросоюза: когда и в каком виде

Юля Захарченко, редактор ленты
Украина получит €8 млрд от Евросоюза: когда и в каком виде
Фото: Pixabay

Правительство Украины ожидает получить от Европейского Союза €5 млрд до конца сентября, а еще €3 млрд – до конца октября или ноября.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с журналистами в Киеве 14 сентября. По его словам, макрофинансовая помощь поступит двумя траншами.

– Макрофинансовая помощь поступит от ЕС в размере €8 млрд двумя траншами. Из них €5 млрд – в виде льготных кредитов, €3 млрд – в виде гранта, – рассказал Шмыгаль.

По его словам, сейчас длится дискуссия. В частности, Кабинет министров ожидает €5 млрд до конца сентября, а еще €3 млрд должны поступить к концу осени.

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В сентябре Европейская комиссия объявила о выделении Украине макрофинансовой помощи от ЕС в размере €8 млрд, однако теперь стали известны сроки получения материальной поддержки.

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