Сентябрь, 20 в 10:28

Республиканцы после секретного брифинга в Сенате заявили, что предварительно одобряют предоставление Украине дополнительной помощи.

Запрос о помощи поступил из Белого дома вечером 19 сентября.

В частности, администрация президента США просила о дополнительной помощи Украине в размере $12 млрд.

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Сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин сообщил, что переговоры о составе пакета помощи для Украины продолжаются, но он составит около $11 млрд.

Эта сумма будет предусматривать оказание гуманитарной, экономической и военной помощи.

Сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи ожидает, что Конгресс одобрит военную помощь Украине, однако озабочен тем, как Республиканская партия будет поддерживать Украину в будущем.

По его убеждению, в случае, если республиканцы получат большинство в Палате представителей и Сенате, поддержка Украины Конгрессом будет маловероятной.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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