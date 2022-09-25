Медведчука планируют лишить гражданства Украины – генпрокурор Костин

Виктора Медведчука, который был обменян на украинских защитников Азовстали и является фигурантом дела в государственной измене, планируют лишить гражданства Украины.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— Что касается гражданства Медведчука, то это вопрос, который находится в компетенции президента Украины. Между тем есть много идей, чтобы предусмотреть изменения в законы о гражданстве, которые предоставляли бы возможность лишать гражданства предавших нашу страну.

Я думаю, что если народные депутаты примут этот вопрос, то это упростит такую процедуру. Многие украинцы, наверное, подавляющее большинство считают, что такие люди, как Медведчук и другие, не достойны того, чтобы оставаться гражданами Украины, — убежден Костин.